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В Україні зросли виплати на дітей: названі нові суми

Вівторок 19 січня 2021 10:14
В Україні зросли виплати на дітей: названі нові суми
В Україні зросли виплати на дітей (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні зросли виплати на дітей, які залежать від прожиткового мінімуму. Хто зможе отримувати більше, як зміняться суми виплат до кінця 2021 року - читайте в нашому матеріалі.

Перше збільшення прожиткового мінімуму сталося ще в грудні 2020-го і тепер дорівнює 1921 грн для дітей до 6 років і 2395 грн для дітей від 6 до 18 років, йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1.

Як зміниться прожитковий мінімум до кінця року (перша цифра - до 6 років, друга - від 6 до 18 років):

  • з грудня 2020 - 1921 грн/2395 грн
  • від липня 2021 - 2013 грн/2510 грн
  • від грудня 2021 - 2100 грн/2618 грн

Які "дитячі" виплати зростуть у 2021 році після збільшення прожиткового мінімуму

Від суми прожиткового мінімуму на дітей залежать такі щомісячні виплати, як аліменти, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога на дітей одиноким матерям.

Мінімальний розмір аліментів з січня 2021 року складе (50% від прожиткового мінімуму): діти до 6 років - 920 грн, від 6 до 18 років - 1197,50 грн. Відповідно ці виплати будуть зростати в липні і грудні цього року.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (2,5 прожиткових мінімуми на дитину). З початку 2021 року складе 4803 грн для дітей до 6 років і 5988 грн - від 6 до 18 років.

Зазначимо, що для дитини з інвалідністю, над якою встановлена опіка чи піклування, розмір виплат дорівнює 3,5 розміру прожиткового мінімуму.

Допомога на дітей одиноким матерям. Така допомога становить різницю між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одного члена сім'ї. Це допомога розраховується індивідуально для кожної сім'ї.

А ось розмір виплат при народженні дитини у 2021 році не зміниться. Сім'я отримає 10320 гривень виплат відразу після народження малюка, а далі буде щомісяця отримувати 860 гривень до досягнення дитиною трьох років.

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