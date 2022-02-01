В Украине снова выросли цены на крупы: сколько стоят сейчас

Эксперты отмечают, что перед новым годом средняя цена за килограмм гречки составила 47,26 гривны. В конце января цена выросла до 50,85 гривен. А в некоторых торговых точках гречку продают по 54-58 гривен.

Рис в декабре обходился украинцам в 38,34 гривны за один килограмм. В январе эта цена поднялась до 41,90 гривны. Круглый рис поднялся в среднем на одну гривну.

Разброс цен в торговых точках Украины очень велик: длинный рис продают по цене от 32,70 до 58 гривен. Круглый рис – от 28,40 до 40,50 гривен, а пропаренный от 29,20 до 38,40 гривны.

Пшено в декабре продавалось по цене 19,91 за один килограмм. В январе ценник вырос и сейчас один килограмм этой крупы стоит 21,67 гривны. В некоторых торговых точках – по 23 гривны за один килограмм.

Цена 1 килограмма макарон составила 24,82 гривны. Мука – от 22,72 за один килограмм. Цена сахара – 26,27 за один килограмм.