В Украине выросла стоимость на молочные продукты: сколько стоит молоко и сметана

В Украине начали дорожать молочные продукты.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
Так, по информации Минфина, в июле этого года цена на молоко поднялась почти на три гривны.
Поэтому отныне 900 граммов стоят более 32 гривны. А вот сметана подорожала в среднем на две гривны по сравнению с прошлым месяцем.
Цена на йогурт выросла на три гривны. За 580 граммов классического йогурта придется заплатить более 36 гривен.
По словам экспертов, такое подорожание называют прогнозируемым и добавляют, что уже этой осенью украинцев ждет очередное повышение стоимости на основные продукты.
Соответствующие продукты называют источником жизни, поскольку именно молоко мы получаем с первых моментов нашего бытия, именно оно помогает функционировать нашему организму в течение всей жизни. Также оно помогает нам расти, развиваться и набираться сил.
Важно в рацион добавлять не только молоко, но и другие виды молочных продуктов, такие как кефир ряженка, йогурт, творог. Основная функция молочной продукции заключается в насыщении здорового организма кальцием, полноценным белком, жирами, углеводами, аминокислотами, а также витаминами А, В2 и D.
Молочные продукты должны в обязательном порядке присутствовать в ежедневном рационе, поскольку они обеспечивают прочность костей, зубов, и красоту волос и ногтей.
Ранее мы сообщали, что осенью в Украине взлетят цены на ключевые продукты.
Также сравнили цены на продукты в Польше и Украине. Кроме того, узнали где дешевле.