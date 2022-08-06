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В Украине вырастет цена на сливочное масло: когда ждать подорожания

Фото: Сливочное масло в Украине подорожает (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине прогнозируют подорожание популярного продукта - сливочного масла. Его цена вырастет через 1-2 недели.

О такой тенденции сообщают экономические аналитики Infargo.

Почему вырастет цена

Причинами подорожания молочного продукта называют сокращение производства сливочного масла и недавняя девальвация гривны. Несмотря на падение цен внешних продаж, свое влияние окажет также и экспорт товара.

Отмечается, что на фоне ухудшения конъюнктуры мирового рынка экспортные цены на украинское масло падают. Несмотря на это экспорт Украине все еще выгоден, и об этом свидетельствует рост объема экспорта в июле почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

Производство масла в этом году удивительно активно. По приблизительным оценкам, в июле будет произведено всего на 7% меньше прошлогоднего показателя.

Рост внутренних цен на масло уже в ближайшей перспективе неизбежен, если учитывать текущие возможности экспорта.

Сколько сейчас стоит масло в магазинах

В украинских супермаркетах пачка сливочного масла весом в 200 граммов стартует от 42 гривен.

Скриншот

Как мы ранее писали, в Украине цена на хлеб побила все рекорды.

А также читайте, украинцам рассказали, подешевеют ли продукты после разблокировки портов.

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Цены на продукты