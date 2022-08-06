В Украине вырастет цена на сливочное масло: когда ждать подорожания

Почему вырастет цена

Причинами подорожания молочного продукта называют сокращение производства сливочного масла и недавняя девальвация гривны. Несмотря на падение цен внешних продаж, свое влияние окажет также и экспорт товара.

Отмечается, что на фоне ухудшения конъюнктуры мирового рынка экспортные цены на украинское масло падают. Несмотря на это экспорт Украине все еще выгоден, и об этом свидетельствует рост объема экспорта в июле почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

Производство масла в этом году удивительно активно. По приблизительным оценкам, в июле будет произведено всего на 7% меньше прошлогоднего показателя.

Рост внутренних цен на масло уже в ближайшей перспективе неизбежен, если учитывать текущие возможности экспорта.