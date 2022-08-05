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В Украине цена на хлеб побила все рекорды: сколько он сейчас стоит

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 09:47
В Украине цена на хлеб побила все рекорды: сколько он сейчас стоит Фото: В Украине подорожал хлеб (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине цена хлеба достигла психологической отметки. Впервіе за пять лет єтот продукт достиг рекордной стоимости.

О такой тенденции рассказал сайт "Минфина".

Сколько сейчас стоит хлеб

На момент 4 августа буханка пшеничного хлеба весом 650 граммов стоит 30, 1 гривну. Цена этого продукта только за месяц повысилась на 3 гривны.

В Украине цена на хлеб побила все рекорды: сколько он сейчас стоитСкриншот (index.minfin.com.ua)

Повысилась цена и на батон с 20,97 грн до 21,35 грн за 450 грамм, батон Киевский нарезной подорожал с 24,17 грн до 25,00 грн за 500 грамм.

В Украине цена на хлеб побила все рекорды: сколько он сейчас стоит

Скриншот (index.minfin.com.ua)

Цены на подсолнечное масло чуть снизились

А вот подсолнечное масло немного снизилось в цене по сравнению с прошлым месяцем. В частности, торговая марка "Олейна рафинированная" подешевела с 62,73 грн до 62,40 грн. Тем временем, Щедрый Дар подорожало на 1 копейку, составив 62,90 грн за 870 мл.

Как мы ранее писали, украинцев ждет очередное подорожание продуктов.

А также читайте, украинцам рассказали, подешевеют ли продукты после разблокировки портов.

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Цены на продукты
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