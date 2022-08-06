В Україні зросте ціна на вершкове масло: коли чекати подорожчання

Чому зросте ціна

Причинами подорожчання молочного продукту називають скорочення виробництва вершкового масла і недавня девальвація гривні. Незважаючи на падіння цін зовнішніх продажів, свій вплив матиме також і експорт товару.

Відзначається, що на тлі погіршення кон'юнктури світового ринку експортні ціни на українську олію падають. Незважаючи на це експорт Україні все ще вигідний, і про це свідчить зростання обсягу експорту в липні майже вдвічі в порівнянні з попереднім місяцем.

Виробництво масла цього року напрочуд активне. За приблизними оцінками, в липні буде вироблено всього на 7% менше торішнього показника.

Зростання внутрішніх цін на продукт вже в найближчій перспективі неминуче, якщо враховувати поточні можливості експорту.