В Україні зросте ціна на вершкове масло: коли чекати подорожчання

Скільки зараз коштує масло в магазинах
В українських супермаркетах пачка вершкового масла вагою в 200 грамів стартує від 42 гривень.
В Україні прогнозують подорожчання популярного продукту - вершкового масла. Його ціна зросте через 1-2 тижні.
Про таку тенденцію повідомляють економічні аналітики Infargo.
Причинами подорожчання молочного продукту називають скорочення виробництва вершкового масла і недавня девальвація гривні. Незважаючи на падіння цін зовнішніх продажів, свій вплив матиме також і експорт товару.
Відзначається, що на тлі погіршення кон'юнктури світового ринку експортні ціни на українську олію падають. Незважаючи на це експорт Україні все ще вигідний, і про це свідчить зростання обсягу експорту в липні майже вдвічі в порівнянні з попереднім місяцем.
Виробництво масла цього року напрочуд активне. За приблизними оцінками, в липні буде вироблено всього на 7% менше торішнього показника.
Зростання внутрішніх цін на продукт вже в найближчій перспективі неминуче, якщо враховувати поточні можливості експорту.
В українських супермаркетах пачка вершкового масла вагою в 200 грамів стартує від 42 гривень.
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