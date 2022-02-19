В Україні на вихідних різко зміниться погода: свіжий прогноз
Погода в Україні на вихідних порадує приємними змінами. Синоптики прогнозують, що в неділю буде тепло і сонячно, але в суботу все ще ймовірні дощі.
Що буде з погодою в країні 19-20 лютого - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Прогноз на вихідні
За картками Українського гідрометцентру, 19 лютого похмуро і дощитиме на більшості територій крім півдня і сходу. Вдень +5+9 градусів, на півдні +8+11 тепла.
Високу температуру затьмарить вітер 7-12 метрів в секунду, місцями з поривами до 15-20 м/с.
20 лютого опади не передбачаються, буде малохмарна погода, вдень так само тепло, а ніч буде без "мінусів". Вітер стихне.
Погода в Україні 19-20 лютого (meteo.gov.ua)
Що буде з погодою в Києві
Судячи з даних ресурсу Gismeteo, у столиці до кінця лютого буде вдень плюсова температура з "гойдалками". Найтеплішим буде понеділок, 21-ше число - синоптики обіцяють +11 градусів.
Вночі від -3 до + 3 градусів.
Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)
Раніше ми писали, якою буде погода в Україні до кінця місяця.