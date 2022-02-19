В Україні на вихідних різко зміниться погода: свіжий прогноз

Погода в Україні на вихідних порадує приємними змінами. Синоптики прогнозують, що в неділю буде тепло і сонячно, але в суботу все ще ймовірні дощі.

Що буде з погодою в країні 19-20 лютого - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Прогноз на вихідні

За картками Українського гідрометцентру, 19 лютого похмуро і дощитиме на більшості територій крім півдня і сходу. Вдень +5+9 градусів, на півдні +8+11 тепла.

Високу температуру затьмарить вітер 7-12 метрів в секунду, місцями з поривами до 15-20 м/с.

20 лютого опади не передбачаються, буде малохмарна погода, вдень так само тепло, а ніч буде без "мінусів". Вітер стихне.

Погода в Україні 19-20 лютого (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Судячи з даних ресурсу Gismeteo, у столиці до кінця лютого буде вдень плюсова температура з "гойдалками". Найтеплішим буде понеділок, 21-ше число - синоптики обіцяють +11 градусів.

Вночі від -3 до + 3 градусів.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)