В Украине вводят упрощенную систему электронных больничных: подробности

В Украине запускают электронные больничные - новшество внедряют в тестовом режиме и в 2 этапа.

Сначала функция заработает в упрощенном режиме, а финальный - полноценный этап - намечается на конец этого года или на начало 2021-го. Об этом 9 июля рассказали в Минздраве на странице в Facebook.

Отмечается, что в Украине хотят постепенно отойти от бумажной формы медицинских справок.

По словам заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослава Кучера, на первых порах (упрощенная система) предусматривается, что врачи смогут вносить информацию о временной нетрудоспособности пациента на сайте Пенсионного фонда Украины. В дальнейшем данные будут передаваться соответствующим службам.

Упрощенную систему хотят интегрировать уже до конца этого лета.

"Минздрав до 10 июля принимает от медицинских учреждений заявки для тестирования упрощенной системы электронных больничных и призывает активно принимать в этом участие. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке", - говорится в сообщении.

Кучер рассказал, что сейчас в электронной системе здравоохранения разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений.

"Это своеобразная революция в отечественной медицине... Первыми будут переведены в электронную форму выводы о временной нетрудоспособности (больничные) и свидетельства о рождении. Такие документы будут создаваться врачом на основании медицинских данных через электронный кабинет. Это будет унифицирована система", - заявили в Минздраве.

Инициатива разрабатывается в рамках развития электронной системы eHealth. По задумке, когда в этой базе есть данные о пациенте, врач сможет выписывать электронные больничные с минимальным количеством действий.

Напомним, что ранее в Гоструда объяснили, могут ли сократить работника во время больничного.

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