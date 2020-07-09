В Україні вводять спрощену систему електронних лікарняних: подробиці

В Україні запускають електронні лікарняні - нововведення запроваджують у тестовому режимі й у 2 етапи.

Спочатку функція запрацює у спрощеному режимі, а фінальний - повноцінний етап - планується на кінець цього року або на початок 2021-го. Про це 9 липня розповіли в МОЗ на сторінці в Facebook.

Зазначається, що в Україні хочуть поступово відійти від паперової форми медичних довідок.

За словами заступника міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ярослава Кучера, на перших порах (спрощена система) передбачається, що лікарі зможуть вносити інформацію про тимчасову непрацездатність пацієнта на сайті Пенсійного фонду України. Надалі дані будуть передаватися відповідним службам.

Спрощену систему хочуть інтегрувати вже до кінця цього літа.

"МОЗ до 10 липня приймає від медичних установ заявки для тестування спрощеної системи електронних лікарняних та закликає активно брати в цьому участь. Для цього потрібно зареєструватися за посиланням", - йдеться в повідомленні.

Кучер розповів, що зараз в електронній системі охорони здоров'я розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків.

"Це своєрідна революція у вітчизняній медицині... Першими буде переведено в електронну форму висновки про тимчасову непрацездатність (лікарняні) та свідоцтва про народження. Такі документи будуть створюватися лікарем на підставі медичних даних через електронний кабінет. Це буде уніфікована система", - заявили в МОЗ.

Ініціатива розробляється в рамках розвитку електронної системи eHealth. За задумом, коли у цій базі є дані про пацієнта, лікар зможе виписувати електронні лікарняні з мінімальною кількістю дій.

Нагадаємо, що раніше в Держпраці пояснили, чи можуть скоротити працівника під час лікарняного.

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