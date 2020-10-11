В Украине вводят новые карантинные зоны: кто попал в красную

В пятницу, 9 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании приняла решение обновить карантинные зоны городов.

С 00:00 12 октября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

По его словам, в красной зоне будет находиться только два города. Речь идет о Каневе Черкасской области и Сумах Сумской области. Киев же попал в оранжевую зону.

Также опубликована карта, на которой видно карантинное зонирование. Оно вступает в силу с завтрашнего дня, 12 октября, и действует 14 дней.

Карантинное зонирование городов (карта: facebook.com/nemchinov.oleh)

В Сумах из-за красной зоны школы переводят на дистанционное обучение.

Стоит отметить, что в красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - ресторанов, клубов. Заведения должны закрываться с 22:00.

Высшие учебные заведения переводят на дистанционное обучение. В школах осенние каникулы в школах должны начаться до 15 октября. При этом точную дату будут определять местные власти.

Украина активно готовится к новой волне коронавируса и поэтому в Киеве, Одессе и Мариуполе начинают подготовку к развертыванию инфекционных госпиталей. Это необходимо, если медицинские учреждения не будут справляться с потоком количества больных COVID-19.

Также будет увеличено количество ПЦР-тестов - с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки.