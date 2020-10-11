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В Сумах из-за "красной зоны" школы переводят на дистанционное обучение

Сумы, Воскресенье 11 октября 2020 18:23
В Сумах из-за "красной зоны" школы переводят на дистанционное обучение
Фото: ученики в масках на уроке (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумах из-за попадания города в "красную зону" карантина решили перевести школы на дистанционное обучение. Детские сады будут работать в специальном режиме.

Такое решение приняли на заседании исполнительного комитета Сумского городского совета.

Школы перейдут на дистанционный формат работы с 12 октября, чтобы дети могли продолжить обучение до начала осенних каникул.

В то же время исполком решил обратиться к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с просьбой разрешить работу общественного транспорта, но с ограничениями по количеству пассажиров.

Однако исполком ограничил работу пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. В Сумах не будут проводить посадку, но высадка пассажиров будет происходить. Ограничения начнут действовать с 13 октября.

Решение о работе кафе, ресторанов, развлекательных заведений, спортзалов и фитнес-центров будут принимать 12 октября.

Напомним, в пятницу, 9 октября, Госкомиссия ТЭБ и ЧС отнесла Сумы в "красную зону" карантина из-за сложной ситуации с коронавирусом. В "красную зону" также попал город Канев.

Как писало РБК-Украина, в субботу в Сумах протестовали предприниматели с требованием не закрывать заведения после усиления карантина.

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