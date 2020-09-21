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В Україні запровадили нові номерні знаки: кому доведеться міняти (фото)

Понеділок 21 вересня 2020 21:19
В Україні запровадили нові номерні знаки: кому доведеться міняти (фото)
В Україні запровадили нові номерні знаки на машини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Власникам електрокарів доведеться встановлювати спеціалізовані номери

В Україні запровадили нові номерні знаки, які будуть встановлюватися на автомобілі, що працюють від електрики. Як повідомляється, спеціальні номери будуть в зеленому кольорі, що для інших учасників руху говорить про нульовий рівень викидів транспортного засобу. Як виглядають номерні знаки та що в них особливого – читайте нижче.

Як повідомляється в Facebook в співтоваристві Electrocars Club Ukraine, використання спеціальних номерних знаків для електрокарів регламентується законом № 10405, який вступив ще в січні цього року. Однак видавати нові номери почали лише нещодавно.

Одним з перших власників новеньких номерів став засновник Facebook-спільноти Electrocars Club Ukraine Геннадій Мудрицкий. Він також показав, як вони виглядають вживу.

В Україні запровадили нові номерні знаки: кому доведеться міняти (фото)

В Україні запровадили нові номерні знаки на машини (фото: facebook.com/ electrocars.club)

На відміну від звичайних номерів вперше в Україні на державних номерах зеленого кольору використовуються не тільки символи, що зустрічаються в кирилиці й латиниці, але і чиста латиниця. Так, на опублікованому фото можна побачити комбінацію символів "ZA".

В Україні запровадили нові номерні знаки: кому доведеться міняти (фото)

В Україні запровадили нові номерні знаки на машини (фото: facebook.com/ electrocars.club)

Ще одне нововведення стосується використання особливих буквених комбінацій, що використовуються для електричних автомобілів таксі. Тут будуть використані поєднання TZ, TY, TW, а також TV.

В Україні запровадили нові номерні знаки: кому доведеться міняти (фото)

В Україні запровадили нові номерні знаки на машини (фото: facebook.com/ electrocars.club)

Повідомляється, що при реєстрації електромобіля будуть видаватися саме такі номери. Також будуть видані зелені держномери, якщо українець буде проводити розмитнення "евробляхи" на повністю електричному двигуні.

Нагадаємо, що раніше у Київській області затримали банду викрадачів автомобілів.

Також ми писали, що українським автомобілістам готують сюрприз з реєстрацією нових машин.

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