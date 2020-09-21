ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киевской области задержали банду угонщиков автомобилей

Киевская область, Понедельник 21 сентября 2020 14:06
В Киевской области задержали банду угонщиков автомобилей
Иллюстративное фото: угон автомобиля (informator.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области правоохранители задержали организованную группу по угону автомобилей. Преступники действовали по всей Украине.

Об этом сообщил Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Задержаны организатор и четверо исполнителей.

Известно о минимум 20 случаях угона автомобилей этой группой по Украине. Полиция провела 17 обысков в местах проживания преступников, гаражах и местах разукомплектования автомобилей в Киеве, Киевской, Ровненской и Одесской областях.

Установлено, что злоумышленники получали доступ к авто с помощью специального оборудования без любых препятствий. Точное количество эпизодов угона пока выясняется.

При обысках обнаружены спецтехника для прописки ключей к автомобилям, открытия и заведения авто, рации, пистолеты, десятки мобильных телефонов, свидетельства о регистрации транспорта, номерные знаки, удостоверения водителя, комплекты ключей, 88 фар к автомобилей различных марок, 17 панелей приборов, магнитолы, панели климат-контроля и прочее.

Теперь преступникам должны избрать меру пресечения.

В Киевской области задержали банду угонщиков автомобилей

Ранее стало известно, что ЗАЗ будет производить автомобили концерна Renault для украинского рынка.

Также в ДТП в Хмельницкой области пострадали семь человек, трое из них - дети.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия автомобилипроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь