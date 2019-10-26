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Киевлянам рассказали про тарифы на тепло: сколько будем платить

STYLERЖизнь    26.10.2019 - 16:03
Киевлянам рассказали про тарифы на тепло: сколько будем платить
Тарифы на отопление 2019 - какие будут цены на тепло (иллюстративное фото: Виталий Носач)

Тариф, вероятнее всего, останется таким же, каким был раньше

Тарифы на отопление 2019 в Киеве меняться не будут. Об этом на брифинге сообщил Петр Пантелеев - замглава Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отметил Пантелеев, Киев начинает этот сезон с таким тарифом, который был раньше. В то же время есть вопросы относительно постановления Кабинета министров, который предусматривает предельные тарифы.

Кроме того, замглавы сообщает, что хотел бы прояснить формальную сторону данного вопроса.

Киевлянам рассказали про тарифы на тепло: сколько будем платитьЦены на тепло в Киеве (фото: pixabay.com)

"Предельный тариф 1400 грн утвержден на услугу по поставке тепловой энергии. Сегодня существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению. В Киеве это 1654 грн. Это разные вещи, их невозможно сравнивать. Этот вопрос будет рассматриваться в судах", - сказал он.

Ранее мы писали о введении новых правил получения госвыплат.

Также сообщалось, что украинцам усилят наказание за долги по коммуналке.

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