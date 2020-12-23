В Украине введут новые штрафы: за что будут наказывать

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины разработали законопроект, в котором предусматривают значительное увеличение штрафов за экологические нарушения.

Проект изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях (КУАП) планируется внести в Верховную Раду уже в самое ближайшее время. Об этом рассказал министр экологии Роман Абрамовский в интервью для "Интерфакс-Украина".

"У нас есть желание существенно увеличить штрафы в рамках комплексной реформы КУАП в части экологических вопросов. Где-то повышение будет ограничено индексацией, но почти по всем позициям планируем значительно увеличить штрафы – в несколько и даже в десятки раз", - отметил министр.

Он уточнил, что в первую очередь это коснется браконьерства и преступлений должностных лиц относительно загрязнения атмосферного воздуха, воды, управления отходами.

Как объяснил Роман Абрамовский, штрафы не пересматривались в Украине с 1997 года и на данный момент они являются незначительными и неэффективными. Браконьеров и нарушителей сейчас невозможно остановить наказанием в 17 и 32 гривны.

Законопроект уже рассматривается в правовом комитете Рады и сейчас проводится согласование и размере повышения штрафов.

"Мы дали концепцию, обоснование своей позиции, теперь согласовываем, по каким направлениям и насколько будут повышены штрафы. Очень рассчитываю, что в первом квартале следующего года этот законопроект будет принят как закон", - добавил Абрамовский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Карпатах елки от браконьеров будут охранять специальные бригады.

А также мы рассказывали о том, что в Кабмине предложили ввести штрафы за нарушение самоизоляции.