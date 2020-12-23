В Карпатах специальные бригады будут охранять елки от браконьеров

Фото: Карпаты (РБК-Украина)

В Карпатах лесная охрана и полиция создали рейдовые бригады для охраны хвойных насаждений от незаконной вырубки. Они напоминают, что самовольная рубка елок влечет за собой административный штраф.

Об этом сообщает ГП Гринявское лесное хозяйство в Facebook

Так, лесная охрана проводит рейды по выявлению незаконных рубок елей. В частности во время проведения рейда 21 декабря было обнаружено браконьера в Гостовецком лесничестве. На правонарушителя составили административный протокол, который предусматривал штраф.

Лесоводы напомнили, что самовольная рубка елок в соответствии со ст. 65 кодекса Украины Об административных правонарушениях влечет за собой наложение админштрафа на гражданина от 510 до 1020 гривен и должностных лиц от 850 до 5100 гривен за одно дерево и возмещения причиненных убытков, зависящие от диаметра пня дерева.

РБК-Украина писало, что в Киеве придумали, как бороться с похитителями елок. Так, на деревья наносят специальный раствор, который в помещении приобретает невыносимый запах.

Напомним, в День святого Николая, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. При этом о правилах безопасности похоже, что забыли, поскольку на дереве загорелась гирлянда и начался пожар.