В Україні введуть нові штрафи: за що каратимуть

У Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України розробили законопроєкт, у якому передбачають значне збільшення штрафів за екологічні порушення.

Проєкт змін до Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП) планується внести до Верховної Ради вже найближчим часом. Про це розповів міністр екології Роман Абрамовський в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

"У нас є бажання суттєво збільшити штрафи в рамках комплексної реформи КУпАП в частині екологічних питань. Десь підвищення буде обмежено індексацією, але майже по всіх позиціях плануємо значно збільшити штрафи у кілька і навіть у десятки разів", - зазначив міністр.

Він уточнив, що в першу чергу це торкнеться браконьєрства та злочинів посадових осіб щодо забруднення атмосферного повітря, води, управління відходами.

Як пояснив Роман Абрамовський, штрафи не переглядалися в Україні з 1997 року і на цей момент вони є незначними та неефективними. Браконьєрів і порушників зараз неможливо зупинити покаранням у 17 і 32 гривні.

Законопроєкт вже розглядається в правовому комітеті Ради та зараз проводиться узгодження і розмір підвищення штрафів.

"Ми дали концепцію, обґрунтування своєї позиції, тепер погоджуємо, за якими напрямами та наскільки будуть підвищені штрафи. Дуже розраховую, що в першому кварталі наступного року цей законопроєкт буде прийнятий як закон", - додав Абрамовський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Карпатах ялинки від браконьєрів будуть охороняти спеціальні бригади.

А також ми розповідали про те, що у Кабміні запропонували ввести штрафи за порушення самоізоляції.