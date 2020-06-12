ПриватБанк запустил новую функцию для водителей: платить будет легче

ПриватБанк запустил новую функцию для водителей (Коллаж РБК-Украина)

Украинские водители теперь получат доступ к важным квитанциям в ПриватБанке

ПриватБанк запустил новую функцию для водителей. В приложении Приват24 теперь можно будет оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Также можно будет осуществить платеж за нарушения, оформленные системой видеофиксации нарушений, которая начала работу с 1 июня 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, новый сервис доступен теперь всем клиентам в новой версии Приват24, а также в мобильном банке Приват24 на платформах Android и iOs.

Для того, чтобы получить информацию о неоплаченных штрафах, клиентам нужно зайти в раздел "Платежи" – "Штрафы за нарушение ПДД".

В мобильных версиях для пользователей iOs – необходимые разделы находятся в меню "Платежи", а потом запустить поиск получателя "Штрафы за нарушение ПДД".

Сервис удобен в использовании и автоматически должен "подтягивать" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Еще один вариант поиска неоплаченного штрафа – по номеру постановления о наложении штрафа.

Оплатить штрафы теперь станет легко, с помощью одного клика. Нужно будет только указать, с какой карты нужно совершить платеж, если у клиента их несколько.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам массово "блокируют карты" и после смс можно потерять деньги.

А также рассказывали о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, который позволить снимать наличку без банкоматов.

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Автор: Анна Шиканова