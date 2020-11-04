В Украине введут дополнительные выплаты и освободят от коммуналки: кого затронет

В Кабмине приняли законопроект, согласно которому семьям погибших и пострадавших в АТО и ООС будут начисляться специальные выплаты. Также частичное освобождение от уплаты коммунальных платежей ждет отдельные социальные группы. Какие доплаты утвердили в Кабмине – читайте ниже.

Как сообщается, в пределах социальных нормативов частично освобождаются от уплаты коммунальных платежей те, кто имеет особые трудовые заслуги перед Родиной (речь идет о Героях Украины, Героев социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы). Подробности опубликовали в издании OBOZREVATEL.

С первого августа в Украине направят ежемесячную адресную помощь к пенсионной выплате нетрудоспособным членам семей добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС. Допвыплаты начисляются также в случае потери кормильца или до назначенной детям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

"Размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6100 гривен каждому", – поясняют в Минсоце.

Кто и сколько должен дополучить:

1) лица, принадлежащие к категории 1:

из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

лицам с инвалидностью I группы – 474,5 0 грн;

лицам с инвалидностью II группы – 379,6 0 грн;

лицам с инвалидностью III группы – 284,7 0 грн;

для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

лицам с инвалидностью I группы – 341,64 грн;

лицам с инвалидностью II группы – 227,76 грн;

лицам с инвалидностью III группы – 170,82 грн;

2) лица, относящиеся к категориям 2-4:

лицам, принадлежащим к категории 2 – 170,82 грн;

лицам, принадлежащим к категории 3 – 113,88 грн;

лицам, принадлежащим к категории 4 – 56,94 грн;

3) дети с инвалидностью, а также больные вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью – 170,82 грн.

Напомним, что в марте 2021 года прибавка для украинских пенсионеров после осовременивания составит в среднем 11%. Повышение коснется около 10 миллионов человек. Однако часть пенсионеров получит незначительное повышение или же их пенсии не изменятся.

Ранее мы писали о том, какие документы нужны пенсионерам, чтобы оформить доплаты.

Также мы сообщали, что ежемесячные доплаты пенсионерам в возрасте 80+ (500 грн) продолжат и в следующем году, а вот "бонус" тем, кому за 75 (400 грн) перенесли на июль 2021-го.