В Украине вступил в силу "коллекторский" закон: чего ожидать должникам

В Украине, 14 июля 2021 года, вступил в силу закон, регулирующий работу коллекторских компаний. Также Национальный банк, как регулятор ввел новую банковскую услугу — регистрацию коллекторских компаний с установлением тарифа на нее.
Закон № 1349-IX приняли 19 марта 2021 года № 1349-IX.
Также, юридическое лицо, которое намерено получить статус коллекторской компании, должно отвечать требованиям Положения о регистрации коллекторских компаний и должна подать необходимые документы для регистрации.
Кроме того, в НБУ сообщили, что в Реестр будут включать только те компании, которые не нарушают закон о защите прав потребителей. В частности, они должны иметь хорошую репутацию, и руководителей, которые отвечают квалификационным требованиям.
Однако, компаний, что имеют намерение предоставлять в Украине коллекторские услуги должны урегулировать долги в пользу кредиторов, "зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний с 14 июля до 13 августа".
В частности Национальный банк Украины установил определенные тарифы для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявления для регистрации как коллекторские организации. Тариф составит 24 тысячи гривен.
Следовательно, закон намерен урегулировать коллекторов и защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Также ввели четкие правила поведения для кредиторов и коллекторов при решении проблем задолженности.
Ранее мы сообщали, что украинские банки будут штрафовать за неэтичное выбивание долгов.