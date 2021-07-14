UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине вступил в силу "коллекторский" закон: чего ожидать должникам

Автор: Тетяна Самарук

В Украине, 14 июля 2021 года, вступил в силу закон, регулирующий работу коллекторских компаний. Также Национальный банк, как регулятор ввел новую банковскую услугу — регистрацию коллекторских компаний с установлением тарифа на нее.

Закон № 1349-IX приняли 19 марта 2021 года № 1349-IX.

Что новое ввели

  • регулятор утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре;
  • утвердили определенные требования к их структуре собственности;
  • приняли требования к деловой репутации;
  • правила к профессиональной пригодности руководителей;
  • ограничения к профессиональной пригодности работников.

Также, юридическое лицо, которое намерено получить статус коллекторской компании, должно отвечать требованиям Положения о регистрации коллекторских компаний и должна подать необходимые документы для регистрации.

Какие положения установили

  • определенную информацию и документы будут изображать в реестре;
  • порядок ведения НБУ реестра о коллекторских компаниях;
  • утвердили документы, которые необходимо подать к регулятору для включения в реестр коллекторских компаний;
  • определенный порядок их рассмотрения НБУ;
  • утвердили ограничения к лицам, которые хотят быть включенными в реестр коллекторских компаний;
  • основное требования к деловой репутации;
  • требования к структуре собственности;
  • порядок оценки банка соответствия указанным требованиям;
  • требования к исключению информаций о коллекторской компании из реестра;
  • основной порядок надзора за компаниями.

Кроме того, в НБУ сообщили, что в Реестр будут включать только те компании, которые не нарушают закон о защите прав потребителей. В частности, они должны иметь хорошую репутацию, и руководителей, которые отвечают квалификационным требованиям.

Однако, компаний, что имеют намерение предоставлять в Украине коллекторские услуги должны урегулировать долги в пользу кредиторов, "зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний с 14 июля до 13 августа".

В частности Национальный банк Украины установил определенные тарифы для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявления для регистрации как коллекторские организации. Тариф составит 24 тысячи гривен.

Что изменится для должников

  • кредитор обязан публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми он сотрудничает, на своем вебсайте;
  • потребитель до подписания договора должен получить полную информацию о компании, с которой намерен урегулировать просрочки в случае ее наступления;
  • припев с должником коллектор должен называть свою фамилию и имя;
  • должнику должен знать название кредиторской компании;
  • должнику также должны сообщать причину звонка;
  • должник должен знать сумму своего долга.

Как будут наказывать коллекторов, нарушивших закон

  • их будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тыс. грн;
  • будут исключать из реестра;
  • если в течение года коллектор дважды нарушит требования, то кредитор имеет право досрочно расторгнуть с ним договор;
  • могут лишить коллектора права продолжать коллекторскую деятельность.

Следовательно, закон намерен урегулировать коллекторов и защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Также ввели четкие правила поведения для кредиторов и коллекторов при решении проблем задолженности.

Ранее мы сообщали, что украинские банки будут штрафовать за неэтичное выбивание долгов.

Читайте РБК-Украина в Google News
коллектор