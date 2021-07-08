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Украинские банки будут штрафовать за неэтичное выбивание долгов

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Киев, Четверг 08 июля 2021 16:43
Украинские банки будут штрафовать за неэтичное выбивание долгов Фото: Национальный банк Украины (Виталий Носач/Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины предусмотрел меры воздействия для банков, которые нарушают права клиентов. В частности, при нарушении требований этического поведения во время урегулирования просроченной задолженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Сообщается, что необходимость в изменениях возникла после внесения поправок в законы по защите прав должников, которые предусматривают новые меры воздействия к банкам и коллекторам.

Теперь НБУ имеет право применять санкции к банкам, которые нарушают права должников, - письменное предостережение или штрафы. Сумма штрафов может колебаться 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида нарушения. То есть от 5 100 до 136 000 гривен.

Соответствующие изменения внесены в положение о применении мер воздействия, которое утверждено постановлением НБУ № 70.

Напомним, ранее НБУ обязал все коллекторские компании официально зарегистрироваться.

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Национальный банк Украины долг штраф
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