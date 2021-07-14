В Україні набрав чинності "колекторський" закон: чого очікувати боржникам

Що нове запровадили

регулятор затвердив порядок реєстрації колекторських компаній у спеціальному реєстрі;

затвердили певні вимоги до їх структури власності;

ухвалили вимоги до ділової репутації;

правила до професійної придатності керівників;

обмеження до професійної придатності працівників.

Також, юридична особа, яка має намір отримати статус колекторської компанії, має відповідати вимогам Положення про реєстрацію колекторських компаній і повинна подати необхідні документи для реєстрації.

Які положення встановили

певну інформацію та документи будуть зображати в реєстрі;

порядок ведення НБУ реєстру про колекторські компанії;

затвердили документи, які необхідно подати до регулятора для включення до реєстру колекторських компаній;

певний порядок їх розгляду НБУ;

затвердили обмеження до осіб, які хочуть бути включеними до реєстру колекторських компаній;

основне затребування до ділової репутації;

вимоги до структури власності;

порядок оцінки банку відповідності зазначеним вимогам;

вимоги до виключення інформацій про колекторську компанію з реєстру;

основний порядок нагляду за компаніями.

Окрім того, у НБУ повідомили, що до Реєстру будуть включати лише ті компанії, які не порушують закон про захист прав споживачів. Зокрема, вони повинні мати хорошу репутацію, та керівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

Однак, компаній, що мають намір надавати в Україні колекторські послуги повинні врегульовувати борги на користь кредиторів, "зареєструватися в спеціальному Реєстрі колекторських компаній із 14 липня до 13 серпня".

Зокрема Національний банк України встановив певні тарифи для компаній, які не є фінансовими установами та подають заяви для реєстрації як колекторські організації. Тариф становитиме 24 тисячі гривень.

Що зміниться для боржників

кредитор зобов'язаний публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими він співпрацює, на своєму вебсайті;

споживач до підписання договору має отримати повну інформацію про компанію, з якою має намір врегулювати прострочення в разі її настання;

приспівування з боржником колектор має називати своє прізвище та ім'я;

боржнику повинен знати назву кредиторської компанії;

боржнику також мають повідомляти причину дзвінка;

боржник має знати суму свого боргу.

Як каратимуть колекторів, які порушили закон

їх штрафуватимуть на суму від 50 до 100 тис. грн;

будуть виключати з Реєстру;

якщо протягом року колектор двічі порушить вимоги, то кредитор має право достроково розірвати з ним договір;

можуть позбавити колектора права продовжувати колекторську діяльність.

Отже, закон має намір врегулювати колекторів та захистити боржників від дій недобросовісних колекторів. Також запровадили чіткі правила поведінки для кредиторів та колекторів під час розв'язання проблем заборгованості.