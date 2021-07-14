В Україні набрав чинності "колекторський" закон: чого очікувати боржникам

В Україні, 14 липня 2021 року, набув чинності закон, що регулює роботу колекторських компаній. Також Національний банк, як регулятор запровадив нову банківську послугу — реєстрацію колекторських компаній зі встановленням тарифу на неї.
Закон № 1349-IX прийняли 19 березня 2021 року № 1349-IX.
Також, юридична особа, яка має намір отримати статус колекторської компанії, має відповідати вимогам Положення про реєстрацію колекторських компаній і повинна подати необхідні документи для реєстрації.
Окрім того, у НБУ повідомили, що до Реєстру будуть включати лише ті компанії, які не порушують закон про захист прав споживачів. Зокрема, вони повинні мати хорошу репутацію, та керівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам.
Однак, компаній, що мають намір надавати в Україні колекторські послуги повинні врегульовувати борги на користь кредиторів, "зареєструватися в спеціальному Реєстрі колекторських компаній із 14 липня до 13 серпня".
Зокрема Національний банк України встановив певні тарифи для компаній, які не є фінансовими установами та подають заяви для реєстрації як колекторські організації. Тариф становитиме 24 тисячі гривень.
Отже, закон має намір врегулювати колекторів та захистити боржників від дій недобросовісних колекторів. Також запровадили чіткі правила поведінки для кредиторів та колекторів під час розв'язання проблем заборгованості.
Раніше ми повідомляли, що українські банки штрафуватимуть за неетичне вибивання боргів.