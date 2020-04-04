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В Украине вспышка Африканской чумы: что известно, и кто в группе риска

STYLERЖивотные    04.04.2020 - 17:58
В Украине вспышка Африканской чумы: что известно, и кто в группе риска
Эпидемия Африканской чумы в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Эпидемия Африканской чумы в Украине привела к заражению 300 свиней

Эпидемия Африканской чумы в Украине была зафиксирована в селе Веселовка Кропивницкого района. Данные о появлении инфекции в регионе появились недавно. Сообщается, что в результате вспышки заболевания уже усыпили и сожгли почти 300 свиней.

Как сообщается, ввиду распространения Африканской чумы в Украине эксперты в течение 40 дней в радиусе 13 километров будут отслеживать эпизодичную ситуацию. При этом сообщается, что заболевание было зафиксировано на одном фермерском хозяйстве. Об этом сообщает Госпотребслужба.

На ферме умерли семь животных. Два дня назад владелица хозяйства вызвала работников Госпотребслужбы. Так, 280 животных усыпили и сожгли.

"Была определена граница зоны защиты, радиус составляет три километра. В эту зону не попадают ни один населенный пункт. Есть зона наблюдения: в течение 40 дней в радиусе 13 километров мы будем отслеживать эпизодичную ситуацию. Определили место захоронения, проводят уборку и дезинфекцию помещений, выставят карантинный пост. Вероятным путем попадания возбудителя могут быть корма. Есть информация, что завозились корма. Мы изучаем откуда, будем сообщать туда", – сказал начальник управления безопасности продуктов питания и ветеринарной медицины в области Юрий Травкин.

Отмечается, что человеку этот вирус не передается.

Напомним, что ранее эксперт рассказал об эффективности защиты от коронавируса.

https://www.rbc.ua/rus/styler/maski-nosit-nuzhno-ekspert-rasskazal-effektivnosti-1585737242.html

Ранее в Италии от коронавируса умерли более 70 врачей.

ВОЗ: число смертей от коронавируса за неделю выросло больше чем в 2 раза Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, - МВД
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