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В Україні спалах Африканської чуми: що відомо, і хто в групі ризику

STYLERТварини    04.04.2020 - 17:58
В Україні спалах Африканської чуми: що відомо, і хто в групі ризику
Епідемія Африканської чуми в Україні (колаж: РБК-Україна)

Епідемія Африканської чуми в Україні призвела до зараження 300 свиней

Епідемія Африканської чуми в Україні була зафіксована в селі Веселівка Кропивницького району. Дані про появу інфекції в регіоні з'явилися нещодавно. Повідомляється, що в результаті спалаху захворювання вже приспали й спалили майже 300 свиней.

Як повідомляється, через поширення Африканської чуми в Україні експерти протягом 40 днів в радіусі 13 кілометрів відстежуватимуть епізодичну ситуацію. При цьому повідомляється, що захворювання було зафіксовано на одному фермерському господарстві. Про це повідомляє Госпотребслужба.

На фермі померло семеро тварин. Два дні тому власниця господарства викликала працівників Госпотребслужби. Так, 280 тварин приспали та спалили.

"Була визначена межа зони захисту, радіус становить три кілометри. В цю зону не потрапляють ні один населений пункт. Є зона спостереження: протягом 40 днів в радіусі 13 кілометрів ми будемо відстежувати епізодичну ситуацію. Визначили місце поховання, проводять прибирання та дезінфекцію приміщень, виставлять карантинний пост. Ймовірним шляхом потрапляння збудника можуть бути корми. Є інформація, що завозилися корми. Ми вивчаємо звідки, будемо повідомляти туди ", - сказав начальник управління безпеки продуктів харчування і ветеринарної медицини в області Юрій Травкін.

Відзначається, що людині цей вірус не передається.

Нагадаємо, що раніше експерт розповів про ефективність захисту від коронавірусу.

Раніше в Італії від коронавірусу померли понад 70 лікарів.

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