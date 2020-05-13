В Украине вспыхнул громкий скандал из-за младенцев, рожденных для иностранцев (видео)

В Украине вспыхнул скандал, связанный с защитой прав детей, рожденных методом суррогатного материнства. Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, прокомментировав видео в сети о 46 младенцах, которых содержат в киевском отеле и намерены передать родителям-иностранцам.

Все эти малыши рождены в клинике "Биотех" украинками методом суррогатного материнства от иностранных граждан разных стран.

"Данный видеоролик является подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества", - написала омбудсмен.

Денисова отмечает, что Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать.

"Подчеркиваю, суррогатное материнство в Украине - проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан", - говорится в публикации.

Омбудсмен обратилась к полиции, Минздраву и Минсоцполитики с требованием о немедленном реагировании на ситуацию.

"Дети в Украине не должны быть объектами торговли людьми", - подчеркивает Денисова.

В ролике, опубликованном на Facebook-странице "Родина на FB", рассказывается о младенцах в отеле "Венеция" в Киеве, которых не могут передать иностранцам из-за закрытых границ в связи с карантином.

"В абсолютном большинстве европейских стран и американских штатов коммерческое суррогатное материнство запрещено. После его запрета в Индии и Таиланде, Украине, конкурируя с Грузией и Казахстаном, стала столицей этой позорной практики...

...Украинские женщины подписывают контракт, где есть много пунктов, которые накладывают на них санкции и штрафы. Например, в общем нежелательно, а в контракте может быть прописано, что и запрещается, чтобы женщина, которая выносила ребенка, контактировала с ним после рождения...

...Без учета всевозможных штрафных санкций (а налогов?) женщина получает на руки 10-13 тыс. долларов", - говорится в материале.

Видео: В Киеве 46 младенцев, рожденных от суррогатных матерей для иностранцев, из-за карантина не могут вывезти

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили нелегальную переправку детей за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.

Недавно уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к парламенту с просьбой внести необходимые изменения в Семейный кодекс в части суррогатного материнства.