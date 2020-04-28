Омбудсмен просит Раду изменить Семейный кодекс в части суррогатного материнства

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Денисова считает предоставление услуг суррогатного материнства иностранцам нарушением прав детей

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит парламент внести необходимые изменения в Семейный кодекс в части суррогатного материнства. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного.

Подчеркивается, что омбудсмен видит в предоставлении услуг суррогатного материнства иностранцам нарушение прав детей, ведь Украина не может проконтролировать их судьбу и таким образом защитить.

"Предварительно уполномоченный ВРУ по правам человека обращалась в профильные министерства и правоохранительные органы о необходимости проверки случаев возможных ситуаций торговли детьми с использованием технологий суррогатного материнства. Сейчас получена информация о том, что по указанным фактам открыто уголовное производство и продолжается расследование по делу", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что на данный момент процедура оплодотворения и рождения ребенка с применением методов суррогатного материнства урегулирована в статье 123 Семейного кодекса Украины и Порядком применения вспомогательных репродуктивных технологий в Украине.

"Предоставление услуг суррогатного материнства иностранцам приводит в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна проконтролировать дальнейшую судьбу детей и защитить своих граждан... Уполномоченный видит целесообразным внесение изменений в Семейный кодекс Украины, профильное законодательство и закрепление требований о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины", - указано в сообщении.

Напомним, замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что ВР должна законодательно урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы исключить продажу детей за границу.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве правоохранители разоблачили нелегальную переправку детей за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.

Так, в 2018 году в Генпрокуратуре подчеркивали, что Украине необходимо урегулировать вопрос суррогатного материнства на законодательном уровне, поскольку в стране существует проблема противоправного использования женщин из малообеспеченных семей в суррогатном материнстве.