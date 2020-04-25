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В Киеве блокировали нелегальный канал переправки детей за границу

Новости » Происшествия     25.04.2020 - 20:19
В Киеве блокировали нелегальный канал переправки детей за границу
Фото: проведение обысков (gp.gov.ua)

Детей переправляли под прикрытием суррогатного материнства

В Киеве правоохранители блокировали нелегальную переправку детей за границу под прикрытием программы суррогатного материнства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, к незаконной деятельности причастны руководители одной из клиник Киева, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также лица, которые занимались поиском женщин для фиктивного оформления браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

"Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около 50 тысяч долларов, из которых плата за организацию искусственного осеменения составляла 15 тыс. долларов, услуги относительно фиктивного бракосочетания с иностранцами от 1000 - 1500 долларов", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что 24 апреля в рамках спецоперации были проведены обыски по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях. Также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные до решения вопросов относительно их перемещение за границу. В одной из квартир было обнаружено 5 новорожденных детей в возрасте от 2 до 6 недель.

"В настоящее время проводится систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке порядка 140 граждан иностранных стран на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области со стрельбой задержали 12 нелегалов, которые пытались пересечь границу со Словакией. Чтобы остановить нарушителей, пограничникам пришлось открыть огонь в воздух.

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