В Украине во время войны создали универсальный справочник важных контактов
В Украине создан универсальный справочник контактов, который включает полный список всех необходимых номеров телефонов, ссылки на социальные организации, чат-боты и веб-сайты.
Что это за справочник и какую там можно получить информацию – читайте ниже.
В Украине создан справочник контактов организаций и учреждений, которые оказывают помощь в условиях военного времени. В этом справочнике есть номера телефонов, ссылки на веб-страницы и социальные сети организаций и учреждений, которые оказывают помощь в условиях военного времени, указан график работы и сфера деятельности.
В этом справочнике есть информация:
- Об эвакуации
- Об образовании детей
- О медицинской помощи
- О гуманитарной помощи и помощи в аварийных ситуациях
- О правовой помощи
- О защите прав
- О том, как решить социальные вопросы
- О противодействии насилию
- О противодействии торговле людьми
- О том, где получить психологическую помощь
- О поисках убежища и жилья
- О поиске военнопленных и погибших военнослужащих
Также собраны все контакты областных военно-гражданских администраций о телефонах "горячих линий" и контакты для оказания помощи эвакуированным и перемещенным лицам.
Скачать или сохранить справочник со всеми необходимыми контактами можно вот по этой ссылке.
Кроме того, в Украине запустили горячую линию для переселенцев и безработных – от Минцифры.
На этой горячей линии дадут консультации по поводу выплат перемещенным лицам и помощи безработным. Все звонки с номеров украинских мобильных операторов бесплатные.
Номер горячей линии: 0 800 33 18 34. График работы горячей линии: ежедневно, с 08:00 до 22:00.
Напомним, ранее мы писали о том, кто сможет получить во время войны помощь в размере 1000 долларов.