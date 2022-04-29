В Украине во время войны создали универсальный справочник важных контактов

В Украине создан универсальный справочник контактов, который включает полный список всех необходимых номеров телефонов, ссылки на социальные организации, чат-боты и веб-сайты.

Что это за справочник и какую там можно получить информацию – читайте ниже.

В Украине создан справочник контактов организаций и учреждений, которые оказывают помощь в условиях военного времени. В этом справочнике есть номера телефонов, ссылки на веб-страницы и социальные сети организаций и учреждений, которые оказывают помощь в условиях военного времени, указан график работы и сфера деятельности.

В этом справочнике есть информация:

Об эвакуации

Об образовании детей

О медицинской помощи

О гуманитарной помощи и помощи в аварийных ситуациях

О правовой помощи

О защите прав

О том, как решить социальные вопросы

О противодействии насилию

О противодействии торговле людьми

О том, где получить психологическую помощь

О поисках убежища и жилья

О поиске военнопленных и погибших военнослужащих

Также собраны все контакты областных военно-гражданских администраций о телефонах "горячих линий" и контакты для оказания помощи эвакуированным и перемещенным лицам.

Скачать или сохранить справочник со всеми необходимыми контактами можно вот по этой ссылке.

Кроме того, в Украине запустили горячую линию для переселенцев и безработных – от Минцифры.

На этой горячей линии дадут консультации по поводу выплат перемещенным лицам и помощи безработным. Все звонки с номеров украинских мобильных операторов бесплатные.

Номер горячей линии: 0 800 33 18 34. График работы горячей линии: ежедневно, с 08:00 до 22:00.