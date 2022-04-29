В Україні під час війни створили універсальний довідник важливих контактів
В Україні створено універсальний довідник контактів, який включає повний список всіх необхідних номерів телефонів, посилання на соціальні організації, чат-боти та вебсайти.
Що це за довідник і яку там можна отримати інформацію – читайте нижче.
В Україні створено довідник контактів організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу. У цьому довіднику є номери телефонів, посилання на вебсторінки та соціальні мережі організацій та установ, які надають допомогу в умовах воєнного часу, вказано графік роботи та сфера діяльності.
У цьому довіднику є інформація:
- Про евакуацію
- Про освіту дітей
- Про медичну допомогу
- Про гуманітарну допомогу та допомогу в аварійних ситуаціях
- Про правову допомогу
- Про захист прав
- Про те, як розв'язувати соціальні питання
- Про протидію насильству
- Про протидію торгівлі людьми
- Про те, де отримати психологічну допомогу
- Про пошуки притулку та житла
- Про пошук військовополонених та загиблих військовослужбовців
Також зібрані всі контакти обласних військово-цивільних адміністрацій про телефони "гарячих ліній" і контакти для надання допомоги евакуйованим і переміщеним особам.
Завантажити або зберегти Довідник з усіма необхідними контактами можна ось за цим посиланням.
Крім того, в Україні запустили гарячу лінію для переселенців і безробітних – від Мінцифри.
На цій гарячій лінії дадуть консультації з приводу виплат переміщеним особам і допомоги безробітним. Всі дзвінки з номерів українських мобільних операторів безкоштовні.
Номер гарячої лінії: 0 800 33 18 34. Графік роботи гарячої лінії: щодня, з 08: 00 до 22: 00.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто зможе отримати під час війни допомогу в розмірі 1000 доларів.