В Украине врачам повысят зарплату до уровня 800-900 долларов

В Украине минимальную зарплату медиков в следующем году повысят до 20 тысяч гривен, а оплата труда медицинского персонала в среднем увеличится до 13,5 тысячи гривен.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.
Глава Кабмина отметил, что это предусмотрено в проекте государственного бюджета на 2022-й.
"Медицинский бюджет беспрецедентный в этом году. Минимальная зарплата медиков будет 20 тысяч. Медицинского персонала - в среднем 13,5 тысячи", - рассказал чиновник.
Шмыгаль обратил внимание, что бюджет вырос по сравнению с 2018 годом в два раза.
"В проект бюджета-2022 предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение почти на 36 миллиардов гривен", - объяснил он
Также Шмыгаль добавил, что медицина - "прорыв этого года".
Премьер заявил, что сейчас средняя оплата труда граждан, работающих на предприятиях и различных учреждениях Украины, превышает 500 долларов, что является "абсолютным рекордом для нашего государства".
"Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальную - на уровне 700 долларов", - сказал Шмыгаль.
Напомним, перед этим экономист рассказал, что размер заработной платы врачей определяют сами больницы, а в проекте государственного бюджета на 2022 год указан лишь примерный расчет.
Также мы писали о том, что в июне под Харьковом медики перекрыли трассу и требовали погасить задолженность по зарплате.