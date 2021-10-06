UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине врачам повысят зарплату до уровня 800-900 долларов

Автор: Владимир Костырин

В Украине минимальную зарплату медиков в следующем году повысят до 20 тысяч гривен, а оплата труда медицинского персонала в среднем увеличится до 13,5 тысячи гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.

Глава Кабмина отметил, что это предусмотрено в проекте государственного бюджета на 2022-й.

"Медицинский бюджет беспрецедентный в этом году. Минимальная зарплата медиков будет 20 тысяч. Медицинского персонала - в среднем 13,5 тысячи", - рассказал чиновник.

Шмыгаль обратил внимание, что бюджет вырос по сравнению с 2018 годом в два раза.

"В проект бюджета-2022 предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение почти на 36 миллиардов гривен", - объяснил он

Также Шмыгаль добавил, что медицина - "прорыв этого года".

Премьер заявил, что сейчас средняя оплата труда граждан, работающих на предприятиях и различных учреждениях Украины, превышает 500 долларов, что является "абсолютным рекордом для нашего государства".

"Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальную - на уровне 700 долларов", - сказал Шмыгаль.

Напомним, перед этим экономист рассказал, что размер заработной платы врачей определяют сами больницы, а в проекте государственного бюджета на 2022 год указан лишь примерный расчет.

Также мы писали о том, что в июне под Харьковом медики перекрыли трассу и требовали погасить задолженность по зарплате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальЗарплата в Украине