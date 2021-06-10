В Украине впервые было проведено современное оперативное вмешательство с предоперационным моделированием методикой виртуальной реальности. Операция прошла во Львове.
Об этом сообщает Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова на своей странице в Facebook.
Пациенткой больницы стала девочка 12 лет. Ребенок страдал симптоматической артериальной гипертензией из-за чего давление было в пределах 160-180 мм.
При обследовании у девочки обнаружили врожденный порок сердца - коарктацию аорты. Это состояние, при котором сужен просвет аорты, вследствие чего развивается повышенное давление в верхней половине тела.
Современные технологии на основе результатов обследования помогли провести виртуальную реконструкцию анатомии аорты и ее ветвей. Это помогло медикам выбрать наиболее современную и малотравматическую тактику дальнейшего лечения.
В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности (фото: facebook.com/emergencyhospital)
Врожденный порок сосуда был ликвидирован с помощью малоинвазивной эндоваскулярной процедуры - установление стента в просвет сосуда.
В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности (фото: facebook.com/emergencyhospital)
"Результат лечения не замедлил и сразу после оперативного вмешательства у ребенка нормализовалось артериальное давление, а также исчезла разница давления между верхними и нижними конечностями", - сообщили медики.
В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности (фото: facebook.com/emergencyhospital)
Девочка чувствует себя хорошо и может заниматься физической активностью.
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