В Україні вперше було проведено сучасне оперативне втручання з передопераційним моделюванням методикою віртуальної реальності. Операція пройшла у Львові.
Про це повідомляє Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова на своїй сторінці в Facebook.
Пацієнткою лікарні стала дівчинка 12 років. Дитина страждала симптоматичною артеріальною гіпертензією через що тиск був в межах 160-180 мм.
При обстеженні у дівчинки виявили вроджену ваду серця - коарктацію аорти. Це стан, при якому звужений просвіт аорти, внаслідок чого розвивається підвищений тиск у верхній половині тіла.
Сучасні технології на основі результатів обстеження допомогли провести віртуальну реконструкцію анатомії аорти і її гілок. Це допомогло медикам вибрати найбільш сучасну і малотравматичну тактику подальшого лікування.
В Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності (фото: facebook.com/emergencyhospital)
Вроджена вада судини була ліквідована за допомогою малоінвазивної ендоваскулярної процедури - встановлення стента в просвіт судини.
В Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності (фото: facebook.com/emergencyhospital)
"Результат лікування не забарився і відразу після оперативного втручання у дитини нормалізувався артеріальний тиск, а також зникла різниця тиску між верхніми і нижніми кінцівками", - повідомили медики.
В Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності (фото: facebook.com/emergencyhospital)
Дівчинка відчуває себе добре і може займатися фізичною активністю.
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