В Украине впервые пересадили костный мозг, используя метод тотального облучения

Отмечается, что в жизнь пациентки - Светланы Леоновой из Полтавской области - спасали в несколько этапов в двух городах: сначала в Кропивницком осуществили тотальное облучение всего тела, а уже в Черкассах пересадили стволовые клетки костного мозга.

Женщине летом был поставлен диагноз острая миелоидная лейкемия. Сначала она обратилась к медикам в Полтаве, но никакого эффекта не было. Поэтому для дальнейшего лечения и пересадки костного мозга уехала в Черкассы.

"Доноркой стала моя родная сестра. Благо, сейчас трансплантацию делают в Украине. Если бы у нас такого не было - даже не знаю, что бы делала. За границу точно уехать не смогла бы", - отмечает пациентка.

Врач-гематолог лечебно-диагностического гематологического центра ЧООД Дмитрий Гамов, который и выполнил пересадку, рассказал, что после режима кондиционирования (когда пациент при химиотерапии получает высокие дозы облучения) костный мозг человека угнетается. Вместе с ним должен уничтожиться и лейкемический клон.

"После этого осуществляется вливание стволовых клеток костного мозга от донора. Далее - период от "нулевого" дня до приживления, что у каждого человека может продолжаться по-разному (ориентировочно - от 2 до 3 недель)", - говорит врач.

Медики из Черкасс и Кропивницкого осуществили трансплантацию, соединенную с методом тотального облучения (фото: vikka.ua)

Гамов добавляет, что в этот период собственного иммунитета у пациента не существует: человек находится на мощных антибактериальных и противогрибковых препаратах, получает большое количество сопутствующей терапии, ведь костный мозг еще не производит клеток, и пациент абсолютно беззащитен перед вирусами и бактериями. Поэтому такой период настолько критический.

В Украине раньше такой метод не применяли по простой причине - не было должного оборудования, отмечает главный врач частной клиники в Кропивницком Степан Крулько. При этом за границей детальное тотальное облучение всего тела используют как стандартный элемент, который дает возможность полноценного лечения, снижает риски токсичности и увеличивает возможности безрецидивного выживания.

Процедуре тотального облучения предшествует своеобразное "оцифровка" человека. Затем специальная машина вместе с лучевыми терапевтами формирует план защиты критически важных органов: хрусталика, почек, легких, при необходимости - головного мозга (чтобы пациент не получил высокую дозу облучения, что может стать смертельной).

Донором стала сестра пациентки (фото: vikka.ua)

"Поэтому мы растягиваем эту дозу во времени: в течение трех дней Светлана находилась в аппарате облучения - по 2 часа дважды в день. После этого пациентку доставили в Черкасский онкодиспансер и поместили в контролируемые палатно-боксовые условия, где женщина и ожидала трансплантации", - рассказывает Крулько.

На третий день провели саму пересадку, но после этого расслабляться еще было рано - важно было контролировать состояние пациентки в боксовых условиях и не допустить инфекционного осложнения.

Сама пани Светлана около 23 лет работала медсестрой: сначала в кардиологическом отделении, потом в стационаре хирургии, а впоследствии уже на "скорой".