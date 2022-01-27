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Украинские врачи за шесть дней пересадили семь органов: как прошли операции

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Львов, Четверг 27 января 2022 18:25
Украинские врачи за шесть дней пересадили семь органов: как прошли операции Во Львове врачи провели успешную пересадку семи органов за шесть дней (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове в первом территориальном медицинском объединении за шесть дней пересадили семь донорских органов. В частности, среди них были сердце, печень и пять почек.

Об этом рассказали на странице больницы в Facebook.

Так, в спецоперации по спасению жизней людей приняла участие даже Национальная полиция Украины. Главной задачей правоохранителей заключалась в скорейшем транспортировке органов из Ивано-Франковска, где от инсульта умерла 52-летняя женщина. У нее не было шансов на жизнь и родные подписали согласие на донорство.

Отмечается, что одна почка умершей досталась 30-летней женщине, бывшей военной, маме двоих детей, почки которой безвозвратно поразил коронавирус.

Львовские врачи отправилась во Франковск, где в областной больнице помогли с пересадкой почки женщине. Другие органы "поехали" во Львов.

Украинские врачи за шесть дней пересадили семь органов: как прошли операцииВо Львове врачи провели успешную пересадку семи органов за шесть дней (facebook.com/1tmolviv)

Почка и печень – автомобилем, поскольку могут дольше находиться вне тела, а сердце планировали отправить вертолетом, ведь кардиохирурги после удаления имеют только три часа для пересадки. Однако в планы вмешалась погода и вертолет не прилетел. Поэтому было решено довезти орган машиной-130 км в снег и гололед, чтобы спасти жизнь 67-летнего мужчины после трех инфарктов, который ждал его в реанимации.

В частности, трансплантологи имели только час для проведения операции - и им удалось.

Украинские врачи за шесть дней пересадили семь органов: как прошли операцииУкраинские врачи за шесть дней пересадили семь органов: как прошли операции

Во Львове врачи провели успешную пересадку семи органов за шесть дней (facebook.com/1tmolviv)

Затем машины Нацполиции под звуки сирен привезли донорскую печень, которую получила 27-летняя львовянка Марьяна, что около пяти лет жила с диагнозом "цирроз печени".

Украинские врачи за шесть дней пересадили семь органов: как прошли операции

Во Львове врачи провели успешную пересадку семи органов за шесть дней (facebook.com/1tmolviv)

Также почку получил 38-летний Вадим из Хмельницкого, который более восьми лет страдал гломерулонефритом и уже более 1,7 года находился на гемодиализе. Две предыдущие предложенные почки ему не подошли.

Украинские врачи за шесть дней пересадили семь органов: как прошли операции

Во Львове врачи провели успешную пересадку семи органов за шесть дней (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи провели трансплантацию сердца мужчине.

Также мы писали, что впервые в Украине годовалому малышу трансплантировали печень от посмертного донора.

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Трансплантация органов
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