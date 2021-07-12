В Украине впервые наказали за наезд электросамокатом: дали год и оштрафовали

Инцидент случился 2 июня 2020-го. Тогда Ольга Николаевна вышла прогуляться и сходить к банкомату, но на тротуаре ее сбила самокатчица. Женщина упала и получила перелом правой шейки бедра. Виновница же сбежала с места ДТП.

На операцию потратили более ста тысяч гривен, а поиск самокатчицы занял около трех месяцев.

И вот после почти года судебных разбирательств справедливость восторжествовала и виновницу аварии наказали. Девушку обязали выплатить компенсацию Ольге Николаевне и дали год условно. Теперь эта история стала прецедентом.

Какие законопроекты об электросамокатах хотят принять

Так, на портале Верховной Рады появились два законопроекта, которые касаются легализации персонального электротранспорта. В одном из них установлены правила передвижения электросамокатами, гироскутерами, гиробордами и другим похожим транспортом. В частности, ездить можно будет только специальными велодорожками, а если таких нет - то по краю проезжей части дороги, улицы или обочины.

На тротуарах ездить будет вообще нельзя; на голове должен быть шлем (даже если вы на арендованном ТС). Также предусмотрены возрастные ограничения - только с 16 лет. И, конечно же, никаких грузов и пассажиров.

Второй законопроект предусматривает штрафы за нарушение ПДД - от 340 до 850 грн.

В Киеве уже сделали первый шаг

Так, в Киеве представители власти и операторы услуг проката электросамокатов подписали меморандум с правилами пользования этими ТС. Среди главных - снижение максимально допустимой скорости и введение запрещенных зон для езды. Максимально она должна составлять 20 километров в час, а в специально определенных зонах - 14 км/час.

В скором времени урегулировать движение электросамокатов на городском уровне, пока это не сделано законодательно, планируют во Львове и Одессе.

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