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Уменьшение скорости и запрещенные зоны: в Киеве вводят правила для самокатов

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Киев, Четверг 24 июня 2021 16:10
Уменьшение скорости и запрещенные зоны: в Киеве вводят правила для самокатов Фото: в Киеве вводят правила для самокатов (kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве представители власти и операторы услуг проката электросамокатов подписали меморандум, которым вводятся правила пользования этими транспортными средствами. Среди главных - снижение максимально допустимой скорости и введение запрещенных для катания зон.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня, 24 июня, Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. От города документ подписал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов. С другой стороны подписи поставили представители всех семи компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в Киеве: ТМ "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" и TM "Vzhooh", - говорится в сообщении.

Какие правила пользования самокатами вводятся в Киеве:

  • Максимальная скорость уменьшена с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч;
  • Вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих свою деятельность в области национальной безопасности и обороны;
  • Введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди таких - Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти;
  • 1025 точек утреннего старта будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом в городе решится проблема, когда после подзарядки утром они стоят где-то еще;
  • Операторы обязуются страховать каждого пользователя на случай несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, нанесенный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тысяч гривен;
  • На каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно, передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче.

Операторы также будут предоставлять городским властям данные, необходимые для контроля качества услуг проката: пиковые часы использования самокатов, перечень мест, где самокаты имеют наибольший спрос, динамическую тепловую карту пользование по часам и дням и еженедельный отчет об инцидентах с самокатами.

В КГГА пояснили, что меморандум будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который будет определять статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности.

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