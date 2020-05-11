В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД: как записаться на прием

Сервисные центры Министерства внутренних дел начинают работать после карантина. Украинцы смогут воспользоваться их услугами начиная со вторника, 12 мая. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Чтобы избежать столпотворения в сервисных центрах МВД, была разработана услуга "Запись в электронную очередь" на сайте: www.hsc.gov.ua. Чтобы записаться, первое, что нужно сделать - пройти идентификацию. Это можно сделать через Bank ID или ЭЦП.

Далее необходимо выбрать нужный Сервисный центр МВД. После этого пользователь получит дату и время, на которое ему нужно подойти.

Если же в необходимом центре нет электронной очереди на запись, то можно записаться по номеру телефона конкретного сервисного центра МВД. Геращенко также отметил, что каждая онлайн запись является индивидуальной, и ее нельзя передавать другому человеку. При несоответствии данных регистрацию в электронной очереди могут отменить.

Также системой установлены ограничения, которые касаются количества записей в день. На одну услугу можно записаться только один раз в день.

В целях безопасности сервисные центры оборудовали защитными перегородками, также имеется пометка социальной дистанции. На одного человека должно приходится не меньше 10 квадратных метров. А дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра.

Напомним, что по словам эксперта, экономика Украины из-за вынужденного карантина находится на грани краха. Если не начнут работать предприятия и не наладится торговля, то экономическая ситуация в стране может значительно ухудшится.