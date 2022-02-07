В Украине может возникнуть дефицит рыбы по двум причинам

В Украине может возникнуть дефицит речной рыбы. В последнее время ее популяция снизилась на 70%.
Об этом пишет ТСН.
Эксперты прогнозируют в дальнейшем времени дефицит этого прекрасного источника белка. Дело в том, что на сокращение популяции повлияли такие факторы, как природные условия и действия человека в окружающей среде.
В Институте рыбного хозяйства рассказали, что за последние восемь лет популяция речной рыбы снизилась на 70%.
Если не повлиять на ситуацию, то уже через три года Украина будет покупать речную рыбу за границей, уверены эксперты.
На данный момент очень важно увеличить запасы рыбы втрое по сравнению с имеющимися. Кроме того, специалисты советуют усилить контроль относительно незаконного отлова. Если все это сделать - то Украине не придется увеличивать импорт рыбы.
Речная рыба очень быстро усваивается организмом, что делает ее незаменимой при гастрите и язвенной болезни желудка, а также заболеваниях сердца.
Также она богата белком, провитамином А и витамином D. А это, помимо всего прочего здоровая кожа, зубы и волосы. Самой полезной речной рыбой является щука, судак и окунь -хищные виды рыб.
Как мы ранее писали, в Украине подорожал хлеб, а цены достигли рекордной отметки.