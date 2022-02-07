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В Украине подорожал хлеб: цены достигли рекордной отметки

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Понедельник 07 февраля 2022 10:14
В Украине подорожал хлеб: цены достигли рекордной отметки Фото: В Украине подорожал хлеб (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Хлеб в Украине существенно подорожал в последнее время. Цены на продукцию стали рекордными за последние пять лет.

Об этом сообщает Минфин.

Сколько сейчас стоит хлеб

Отметим, что в феврале 2022 0,6 кг хлеба в супермаркетах стоит 25,9 гривен. Подорожал за месяц также и нарезной хлеб (0,6 кг).

Сейчас за него в магазинах просят 25,5 гривны, по сравнению с 23,4 гривны в январе. Следует добавить, что начиная с августа 2021 года цены на пшеничный хлеб начали расти.

К сентябрю цена увеличилась на 0,45 грн и хлеб стоил 23,4 грн. С этого времени стоимость хлеба ежемесячно растет. К февралю цена стала рекордной за последние пять лет – 25,9 грн.

Кроме того, подорожание коснулось и ржаного хлеба. В январе в супермаркетах цена хлеба составила 30,6 грн. за 0,9 кг, а уже в феврале цена выросла до 31,5 грн.

Отметим, что причиной подорожания хлеба эксперты называют "космическую" цену на газ для предприятий.

Чем полезен хлеб

Хлеб обогащает организм витаминами, микроэлементами, аминокислотами. В нем содержится много витаминов групп В, Е, РР, А. Хлеб способствует очищению кишечника и организма в целом от шлаков, снижает риск сахарного диабета.

Как мы ранее писали, в Украине резко подорожали популярные овощи.

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