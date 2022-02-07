В Україні може виникнути дефіцит риби за двома причинами

У чому причина дефіциту

Експерти прогнозують надалі часу дефіцит цього прекрасного джерела білка. Річ у тому, що на скорочення популяції вплинули такі фактори, як природні умови та дії людини в довкіллі.

В Інституті рибного господарства розповіли, що за останні вісім років популяція річкової риби знизилася на 70%.

Якщо не вплинути на ситуацію, то вже через три роки Україна купуватиме річкову рибу за кордоном, впевнені експерти.

Що потрібно зробити зараз

На цю мить дуже важливо збільшити запаси риби втричі в порівнянні з наявними. Крім того, фахівці радять посилити контроль щодо незаконного вилову. Якщо все це зробити - то Україні не доведеться збільшувати імпорт риби.

Чим корисна річкова риба

Річкова риба дуже швидко засвоюється організмом, що робить її незамінною при гастриті і виразковій хворобі шлунка, а також захворюваннях серця.

Також вона багата білком, провітаміном А і вітаміном D, а це, крім усього іншого здорова шкіра, зуби і волосся. Найкориснішою річковою рибою є щука, судак і окунь - хижі види риб.