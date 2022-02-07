В Україні може виникнути дефіцит риби за двома причинами

В Україні може виникнути дефіцит річкової риби. Останнім часом її популяція знизилася на 70%.
Про це пише ТСН.
Експерти прогнозують надалі часу дефіцит цього прекрасного джерела білка. Річ у тому, що на скорочення популяції вплинули такі фактори, як природні умови та дії людини в довкіллі.
В Інституті рибного господарства розповіли, що за останні вісім років популяція річкової риби знизилася на 70%.
Якщо не вплинути на ситуацію, то вже через три роки Україна купуватиме річкову рибу за кордоном, впевнені експерти.
На цю мить дуже важливо збільшити запаси риби втричі в порівнянні з наявними. Крім того, фахівці радять посилити контроль щодо незаконного вилову. Якщо все це зробити - то Україні не доведеться збільшувати імпорт риби.
Річкова риба дуже швидко засвоюється організмом, що робить її незамінною при гастриті і виразковій хворобі шлунка, а також захворюваннях серця.
Також вона багата білком, провітаміном А і вітаміном D, а це, крім усього іншого здорова шкіра, зуби і волосся. Найкориснішою річковою рибою є щука, судак і окунь - хижі види риб.
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