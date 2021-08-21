В Украине воспроизвели голос Тараса Шевченко: все без какой-либо записи (видео)

Так, уникальный проект презентован к 30-летнему дню празднования Независимости Украины.

Как известно, Шевченко умер в 1861 году, а человечество научилось записывать звуки только в 1877. Поэтому участникам проекта пришлось синтезировать голос поэта лишь полагаясь на современные технологии по восстановлению антропометрических данных.

Соответствующий метод позволяет исследовать человеческий организм с помощью его расовых, этнических, половых и других особенностей. Все для того, чтобы определить их изменчивость в зависимости от ряда воздействий разнообразных факторов.

Кроме того, исследователи использовали посмертную маску Шевченко и в течение месяца искали в архивах информацию, которая максимально могла бы приблизить современного человека к представлению о том, каким именно был великий поэт: его привычки, характер, заболевания.

Сегодня мы хотим анонсировать одну фантастическую работу нашей команды, Да, мы не побоимся этого эпитета, потому что нам удалось создать творческую реконструкцию голоса знаменитого Кобзаря — Тараса Григорьевича Шевченко! Этот проект наша команда посвящает всем украинцам в честь 30-летия Независимости нашей страны! Дело в том, что первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году, через 16 лет после смерти Тараса Шевченко, поэтому записи голоса писателя не существует. Но сейчас благодаря новейшим технологиям мы можем приблизиться к его воспроизведению и теперь каждый может услышать то, как мог бы звучать Тарас Шевченко собственными ушами! Достаточно только просмотреть наше видео и в подробностях вы узнаете, как вместе с внешними экспертами, при отсутствии какой-либо записи, нам удалось синтезировать голос на основе антропометрических данных и нейросети. Добавим, что за историю существования нашего агентства, этот проект является одним из самых сложных, ведь он объединяет культурное ядро Украины с современными технологиями. Результат — голос нации, который ожил, и демонстрация того, на что способны креатив и сила идеи! Напоследок хотим сказать спасибо нашим партнерам – экспертам Национальный музей Тараса Шевченко и компании Wantent, без поддержки которых этот проект не был бы возможным! А также Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine при содействии реализации этой идеи, поэтому включайте видео и слушайте "Голос Шевченко"! Posted by TABASCO on Friday, August 20, 2021

Также параллельно создали 3D-модель головы Шевченко. В рамках разработанной методологии было отобрано 108 кандидатов из разных регионов Украины, которые соответствовали параметрам антропологических данных Тараса Григорьевича.

Реализация проекта длилась почти год, также были привлечены сотрудники Министерства иностранных дел Украины, эксперты Национального музея им. Тараса Шевченко и представители рекрутинговой компании Wantent.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что ученые молодцы.