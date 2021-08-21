В Україні відтворили голос Тараса Шевченка: все без будь-якого запису (відео)

Так, унікальний проєкт презентований до 30-річного Дня святкування Незалежності України.

Як відомо, Шевченко помер у 1861 році, а людство навчилося записувати звуки лише у 1877. Тому учасникам розробки довелося синтезувати голос поета лише покладаючись на сучасні технології з відновлення антропометричних даних.

Відповідний метод дозволяє дослідити людський організм за допомогою його расових, етнічних, статевих та інших особливостей. Все для того, аби визначити їх мінливість залежно від низки впливів різноманітних факторів.

Окрім того, дослідники використали посмертну маску Шевченка і протягом місяця шукали в архівах інформацію, яка максимально могла б наблизити сучасну людину до уявлення про те, яким саме був великий поет: його звички, характер, захворювання.

Cьогодні ми хочемо анонсувати одну фантастичну роботу нашої команди Так, ми не побоїмося цього епітету, бо нам вдалося створити творчу реконструкцію голосу славнозвісного Кобзаря — Тараса Григоровича Шевченка! Цей проект наша команда присвячує всім українцям на честь 30-річчя Незалежності нашої країни! Справа в тому, що перший фонограф для запису та відтворення звуку був винайдений у 1877 році, через 16 років після смерті Тараса Шевченка, тому записів голосу письменника не існує. Але зараз завдяки новітнім технологіям ми можемо наблизитись до його відтворення Відтепер кожен може почути те, як міг би звучати Тарас Шевченко на власні вуха! Достатньо лишень переглянути наше відео Також у подробицях ви дізнаєтесь, як разом із зовнішніми експертами, за відсутності будь-якого запису, нам вдалося синтезувати голос на основі антропометричних даних та нейромережі. Додамо, що за історію існування нашого агентства, цей проект є одним з найскладніших, адже він об'єднує культурне ядро України з сучасними технологіями. Результат — голос нації, який ожив, і демонстрація того, на що здатні креатив та сила ідеї! Наостанок хочемо подякувати нашим партнерам – експертам Національний музей Тараса Шевченка та компанії Wantent, без підтримки яких цей проєкт не був би можливим! А також Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine за сприяння реалізації цієї ідеї Тож вмикайте хутчій відео та слухайте "Голос Шевченка"! Posted by TABASCO on Friday, August 20, 2021

Також паралельно створили 3D-модель голови Шевченка. В межах розробленої методології було відібрано 108 кандидатів з різних регіонів України, які відповідали параметрам антропологічних даних Тараса Григоровича.

Реалізація проєкту тривала майже рік, також були залучені співробітники Міністерства закордонних справ України, експерти Національного музею ім. Тараса Шевченка та представники рекрутингової компанії Wantent.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що науковці молодці.