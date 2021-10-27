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Этот маршрутчик читает пассажирам стихи и вдохновляет украинцев (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Кропивницком водитель маршрутки №55 Юрий Бурла читает пассажирам стихи. В частности, он делает это для того, чтобы поднять пассажирам настроение.

Об этом пишет "Суспільне".

Юрий Бурла работает водителем уже 20 лет. Стихи мужчина читает во время остановок, которые длятся одну-две минуты.

"Сейчас мы друг другу не можем помочь финансово. То хотя бы добрыми волшебными словами "спасибо" и "пожалуйста" поможем", - говорит он.

Интересно, что стихотворение он выбирает в зависимости от возраста пассажиров, однако больше всего ему нравятся произведения Лины Костенко и Тараса Шевченко.

По словам горожанина Вадима Борща, он каждое утро ездит по этой маршрутке, чтобы послушать стихи Лины Костенко, ведь это задает ему настроение и энтузиазм на целый день.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса обматерил ветерана АТО и выгонял его из транспорта.

Также мы писали, что в столице горожан возмутило поведение водителя автобуса, который во время движения смотрел видео и громко слушал музыку.

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