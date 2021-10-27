Этот маршрутчик читает пассажирам стихи и вдохновляет украинцев (видео)

В Кропивницком водитель маршрутки №55 Юрий Бурла читает пассажирам стихи. В частности, он делает это для того, чтобы поднять пассажирам настроение.
Об этом пишет "Суспільне".
Юрий Бурла работает водителем уже 20 лет. Стихи мужчина читает во время остановок, которые длятся одну-две минуты.
"Сейчас мы друг другу не можем помочь финансово. То хотя бы добрыми волшебными словами "спасибо" и "пожалуйста" поможем", - говорит он.
Интересно, что стихотворение он выбирает в зависимости от возраста пассажиров, однако больше всего ему нравятся произведения Лины Костенко и Тараса Шевченко.
По словам горожанина Вадима Борща, он каждое утро ездит по этой маршрутке, чтобы послушать стихи Лины Костенко, ведь это задает ему настроение и энтузиазм на целый день.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса обматерил ветерана АТО и выгонял его из транспорта.
Также мы писали, что в столице горожан возмутило поведение водителя автобуса, который во время движения смотрел видео и громко слушал музыку.