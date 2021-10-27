Цей маршрутчик читає пасажирам вірші та надихає українців (відео)

Юрій Бурла працює водієм вже 20 років. Вірші чоловік читає під час зупинок, які тривають одну-дві хвилини.

"Зараз ми один одному не можемо допомогти фінансово. То хоча б добрими чарівними словами "дякую" і "будь ласка" допоможемо", - каже він.

Цікаво, що вірш він обирає залежно від віку пасажирів, однак найбільше йому подобаються твори Ліни Костенко і Тараса Шевченка.

За словами містянина Вадима Борща, він щоранку їздить цією маршруткою, щоб послухати вірші Ліни Костенко, адже це задає йому настрій та ентузіазм на цілий день.