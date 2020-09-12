В Украине владельцам животных готовят неприятный сюрприз: штрафы до 5100 грн

В Украине хотят ужесточить наказание для владельцев домашних животных, которые во время выгуливания питомцев не убирают за ними. Предлагается ввести штрафы до 5100 гривен.

Соответствующий проект закона "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере идентификации и регистрации домашних и диких животных, содержащихся в неволе" зарегистрирован в Верховной Раде. Как указывается на сайте парламента, документ направлен на рассмотрение комитета и предоставлен для ознакомления.

Авторы инициативы - группа народных депутатов - предлагают усилить санкции к владельцам животных, которые оставляют экскременты своих четвероногих друзей в общественных местах.

Также указан перечень таких мест и названы суммы штрафов:

первое нарушение предусматривает штраф от 170 до 340 гривен ;

; за повторные сумма штрафы заметно вырастет - от 3400 до 5100 гривен .

. Нельзя оставлять "следы" выгула животных в местах общего пользования;

на детских и спортивных площадках;

на остановках общественного транспорта;

в подземных переходах;

на тротуарах и в зонах отдыха.

Кроме того, в законопроекте №3797 предлагается ужесточить ответственность за незаконный ввоз/вывоз животных и растений, а также за нарушения правил их содержания.

Как указывается в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта позволит решить "ряд социально важных проблем, в частности по предупреждению увеличения количества бездомных (безнадзорных) животных, эффективного правоприменения норм об ответственности за нарушение правил обращения с животными, внедрение концепции "ответственного владельца животного".

Ранее сообщалось, что недавно Кабмин принял решение, что делать с конфискованными животными.

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