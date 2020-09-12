В Україні власникам тварин готують неприємний сюрприз: штрафи до 5100 грн

В Україні хочуть посилити покарання для власників домашніх тварин, які під час вигулювання улюбленців не прибирають за ними. Пропонується ввести штрафи до 5100 гривень.

Відповідний проект закону "про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері ідентифікації та реєстрації домашніх та диких тварин, які утримуються у неволі" зареєстрований у Верховній Раді. Як зазначається на сайті парламенту, документ направлений на розгляд комітету та надано для ознайомлення.

Автори ініціативи - група народних депутатів - пропонують посилити санкції до власників тварин, які залишають екскременти своїх чотирилапих друзів у громадських місцях.

Також зазначено перелік таких місць і названі суми штрафів:

перше порушення передбачає штраф від 170 до 340 гривень ;

; за повторні сума штрафи помітно зросте - від 3400 до 5100 гривень .

. Не можна залишати "сліди" вигулу тварин у місцях загального користування;

на дитячих і спортивних майданчиках;

на зупинках громадського транспорту;

у підземних переходах;

на тротуарах та у зонах відпочинку.

Крім того, в законопроекті №3797 пропонується посилити відповідальність за незаконне ввезення/вивезення тварин і рослин, а також за порушення правил їх утримання.

Як вказується у пояснювальній записці до документа, прийняття законопроекту дасть можливість вирішити "низку соціально важливих проблем, зокрема щодо попередження збільшення кількості безпритульних (бездоглядних) тварин, ефективного правозастосування норм щодо відповідальності за порушення правил поводження з тваринами, впровадження концепції "відповідального власника тварини".

Раніше повідомлялося, що недавно Кабмін прийняв рішення, що робити з конфіскованими тваринами.

Також ми писали про те, як в Україні перевозити в транспорті тварин та які є правила.