Что делать с конфискованными животными: Кабмин принял решение

Фото: собака (pixabay)

Правительство урегулировало реализацию животных, конфискованных у хозяев по решению суда

Кабинет министров принял решение по поводу реализации животных, которых конфисковали у хозяев по решению суда. Правительство изменило соответствующий порядок распоряжения конфискованным по решению суда имуществом.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных. Также не будут выставляться на продажу дикие животные", - информируют в КМУ.

Их будут безвозмездно передавать приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, до сих пор правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывали диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными).

По его словам, применялась общая процедура - конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе.

"Смысла в такой "конфискации" было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ним неподобающе вел себя до этого). А даже если животное доставалась кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостояние животного речь не шла", - сказал министр и добавил, что отныне продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет.

Малюська объяснил, что проблема была крайне актуальной - продажи на аукционе ожидали 3 льва, 6 медведей, несколько питонов и собака.

Принятое КМУ постановление, кроме того, определяет, что сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юрлицам в соответствии с установленным порядком.

Напомним, зимой Верховная рада сделала шаг к усилению ответственности за жестокое обращение с животными.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2018 года парламент 8 созыва провалил законопроект №6598, предусматривающий уголовную ответственность за жестокое обращение с бездомными животными.

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Автор: Юлия Струк