В Украине весной подорожают продукты: на сколько вырастут цены

Весной 2021 года в Украине ожидается повышение стоимости некоторых продуктов. В основном дорожать будут зерновые, овощи и фрукты. По предварительным прогнозам, инфляция составит около 6%. Что повлияет на стоимость продуктов и как изменятся цены – читайте ниже.

Как сообщается в прогнозе Нацбанка, рост продовольственной инфляции в первом полугодии текущего года продолжится вследствие низкого прошлогоднего урожая большинства сельскохозяйственных культур. Однако действие большинства шоков предложения иссякнет после поступления в продажу продукции нового урожая, что обусловит замедление продовольственной инфляции в конце года до 6%, говорится в обзоре.

По оценкам НБУ, основной вклад в административную инфляцию на всем прогнозном периоде будет формировать повышение ставок акцизов на табачную продукцию, которое приведет к ее удорожанию на 16-17% ежегодно.

Важным фактором ускорения инфляции будет повышение минимальной заработной платы (до 6000 грн в январе и 6500 грн в декабре 2021 года), что, помимо роста потребительского спроса, приведет к увеличению издержек бизнеса на заработную плату и налоговой нагрузки.

Как отмечается в сообщении, ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться быстрым потребительским спросом.

Напомним, что ранее начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года оказались больше на 26,7%, чем в ноябре.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5,0%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.