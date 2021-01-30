В Україні навесні подорожчають продукти: на скільки зростуть ціни

Навесні 2021 року в Україні очікується підвищення вартості деяких продуктів. В основному дорожчати будуть зернові, овочі і фрукти. За попередніми прогнозами, інфляція складе близько 6%. Що вплине на вартість продуктів і як зміняться ціни – читайте нижче.

Як повідомляється в прогнозі Нацбанку, зростання продовольчої інфляції у першому півріччі поточного року продовжиться внаслідок низького торішнього врожаю більшості сільськогосподарських культур. Проте дія більшості шоків пропозиції вичерпається після надходження у продаж продукції нового врожаю, що зумовить уповільнення продовольчої інфляції наприкінці року до 6%, говориться в огляді.

За оцінками НБУ, основний внесок в адміністративну інфляцію на всьому прогнозному періоді буде формувати підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію, що призведе до її подорожчання на 16-17% щорічно.

Важливим чинником прискорення інфляції буде підвищення мінімальної заробітної плати (до 6000 грн у січні та 6500 грн в грудні 2021 року), що, крім зростання споживчого попиту, призведе до збільшення витрат бізнесу на заробітну плату і податкового навантаження.

Як наголошується в повідомленні, прискорення інфляції у першому півріччі буде визначатися швидким споживчим попитом.

Нагадаємо, що раніше нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року виявилися більше на 26,7%, ніж у листопаді.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.