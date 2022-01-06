ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы продукты, которые нельзя хранить вместе: будут быстро портиться

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 07:01
Названы продукты, которые нельзя хранить вместе: будут быстро портиться Какие продукты нельзя хранить вместе (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Чем правильнее вы будете хранить свои продукты, тем дольше они будут сохранять свои полезные свойства. В частности, каждый овощ или фрукт выделяет определенные вещества, которые пагубно могут влиять друг на друга.

Так, существует несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы продукты меньше портились, пишет 5-Minute Crafts.

Некоторые фрукты и овощи во время созревания выделяют этилен. Если хранить продукты, которые выделяют этот газ, рядом с продуктами, чувствительными к нему, последние могут испортиться.

Какие продукты выделяют этилен:

  • помидор;
  • картофель;
  • яблоко;
  • помидор;
  • авокадо;
  • банан;
  • дыня;
  • клубника;
  • киви;
  • персик;
  • груша.

Названы продукты, которые нельзя хранить вместе: будут быстро портитьсяКакие продукты нельзя хранить вместе (5minutecrafts)

Какие продукты чувствительны к этилену:

  • цветная капуста;
  • брокколи;
  • морковь;
  • болгарский перец и чили;
  • баклажан;
  • тыква;
  • грибы;
  • цукини;
  • лук;
  • зелень.

Важно сырые и вареные продукты хранить в холодильнике отдельно друг от друга. Сырые продукты храните ниже готовых.

Названы продукты, которые нельзя хранить вместе: будут быстро портитьсяКакие продукты нельзя хранить вместе (5minutecrafts)

Ранее мы сообщали, почему помидоры нельзя хранить в холодильнике.

Также мы писали, что врачи назвали продукты, которые помогут снизить артериальное давление.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукты
LITE
Без макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихом
Без макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихом