Названы продукты, которые нельзя хранить вместе: будут быстро портиться
Чем правильнее вы будете хранить свои продукты, тем дольше они будут сохранять свои полезные свойства. В частности, каждый овощ или фрукт выделяет определенные вещества, которые пагубно могут влиять друг на друга.
Так, существует несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы продукты меньше портились, пишет 5-Minute Crafts.
Некоторые фрукты и овощи во время созревания выделяют этилен. Если хранить продукты, которые выделяют этот газ, рядом с продуктами, чувствительными к нему, последние могут испортиться.
Какие продукты выделяют этилен:
- помидор;
- картофель;
- яблоко;
- помидор;
- авокадо;
- банан;
- дыня;
- клубника;
- киви;
- персик;
- груша.
Какие продукты нельзя хранить вместе (5minutecrafts)
Какие продукты чувствительны к этилену:
- цветная капуста;
- брокколи;
- морковь;
- болгарский перец и чили;
- баклажан;
- тыква;
- грибы;
- цукини;
- лук;
- зелень.
Важно сырые и вареные продукты хранить в холодильнике отдельно друг от друга. Сырые продукты храните ниже готовых.
Какие продукты нельзя хранить вместе (5minutecrafts)
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