Названы продукты, которые нельзя хранить вместе: будут быстро портиться

Чем правильнее вы будете хранить свои продукты, тем дольше они будут сохранять свои полезные свойства. В частности, каждый овощ или фрукт выделяет определенные вещества, которые пагубно могут влиять друг на друга.

Так, существует несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы продукты меньше портились, пишет 5-Minute Crafts.